Синоптики объявили прогноз погоды на начало лета для жителей украинской столицы. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, тем, кто уже активно планирует отпуск, стоит внимательно с ним ознакомиться. Так, " Информатор " со ссылкой на сайты Gismeteo и Accuweather, сообщает о большом количестве дождливых дней. Синоптики считают, что июнь будет особенно дождливым. Одновременно с этим в начале первого летнего месяца температура воздуха будет только расти, достигнув 28 ° C до 6 июня. После этого на жителей Киева ждет похолодание до 19 градусов (по данным Gismeteo). Такая погода продержится большую часть месяца. Accuweather обещает осадки на 11 из 30 июньских дней. Также сообщается, что самым холодным днем станет 11 июня — температура воздуха упадет до 21 ° C. Напомним, известный синоптик Наталья Диденко сообщала, что 30 мая погода на западе Украины еще больше ухудшится. К дождей добавятся грозы со шквалом и градом. Синоптики также прогнозируют, что в ближайшие дни жары не будет. Весна закончится дождями, а лето ними начнется. Долгожданное тепло придет во вторую неделю лета. И вообще экстремальной жары в этом году не ожидается.