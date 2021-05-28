В Украине с 1 мая действуют новые правила получения субсидий. Многих могут лишить помощи за покупку валюты, например, или наличие двух автомобилей.
Об ужесточении правил пишет «Правительственный курьер».
Право на субсидии потеряют те, кто:
- купили дом, квартиру или машину (кроме мопеда или прицепа), товаров длительного пользования на сумму от 50 тыс. грн;
- есть депозит на сумму от 100 тыс. грн;
- купил валюту или банковские металлы на сумму от 50 тыс. грн;
- находился за границей более 60 дней и за это время не задекларировал доход;
- имеет долг по коммуналке и (или) алиментам более чем за три месяца;
- не вернул в бюджет субсидию, которую получил незаконно;
- есть авто, возраст которого не превышает 5 лет;
- есть две машины, возраст которых – до 15 лет;
- не имел доход и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.
Как сообщалось ранее, жилищные субсидии будут выдавать по новым правилам после переоформления, для чего получателям нужно подать новое заявление и декларацию.
Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле сократился на 45% (если сравнивать с предыдущим месяцем).