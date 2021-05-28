В Украине с 1 мая действуют новые правила получения субсидий. Многих могут лишить помощи за покупку валюты, например, или наличие двух автомобилей.

Об ужесточении правил пишет «Правительственный курьер».

Право на субсидии потеряют те, кто:

купили дом, квартиру или машину (кроме мопеда или прицепа), товаров длительного пользования на сумму от 50 тыс. грн;

есть депозит на сумму от 100 тыс. грн;

купил валюту или банковские металлы на сумму от 50 тыс. грн;

находился за границей более 60 дней и за это время не задекларировал доход;

имеет долг по коммуналке и (или) алиментам более чем за три месяца;

не вернул в бюджет субсидию, которую получил незаконно;

есть авто, возраст которого не превышает 5 лет;

есть две машины, возраст которых – до 15 лет;

не имел доход и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

Как сообщалось ранее, жилищные субсидии будут выдавать по новым правилам после переоформления, для чего получателям нужно подать новое заявление и декларацию.

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле сократился на 45% (если сравнивать с предыдущим месяцем).