Суд Партизанского района в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги, которую задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем.

Подробности «Открытым медиа» сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович. Также известно, что заседание проходило в закрытом режиме.

«Судебное заседание было закрытым, поскольку только данный формат предусмотрен при обжаловании задержания. Софья в судебное заседание не доставлялась», — сказал он.

Напомним, 25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Она подозревается в якобы совершении «уголовно-наказуемого деяния». Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания — СИЗО КГБ.

Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года «преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси».

Адвокат Софьи Сапеги уже несколько раз не смог посетить подзащитную в СИЗО. В изоляторе якобы не хватало кабинетов для свиданий адвокатов.

Как мы уже рассказывали ранее, в «ЛНР» завели дело в отношении белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого задержали в Минске.

Тем временем, основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что Роман Протасевич находился на Донбассе исключительно как журналист.