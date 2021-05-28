Парламент Португалии призвал Россию принять решение об отводе войск от украинских границ.

Как сообщает Посольство Украины в Португалии, накануне парламент этой страны принял резолюцию об усилении давления на Россию из-за наращивания войск на границе с Украиной. Ассамблея Республики призвала Кремль срочно ослабить политическую напряженность в регионе.

«Парламент Португалии не может пренебрегать фактом концентрации российских военных сил на восточной границе Украины и усиливает новые меры для давления на Россию, учитывая риски в условиях текущих или будущих провокаций и конфликтов, угрожающих целостности и суверенитету Украины, а также миру и стабильности в регионе Европы», – говорится в резолюции.

Как сообщил накануне глава представительства президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич, агрессивные действия России, которая заблокировала Керченский пролив, направлены не так на нанесение экономических убытков Украине, как на политические дивиденды.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отмечал, что Россия не намерена отказывать от плана «Новороссия», до сих пор под угрозой остаются несколько регионов Украины.

