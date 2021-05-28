Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы МАУ, допросам и запугиваниям.

Об этом говорится в отчете Human Rights Watch.

С октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники беседовали с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших. 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ или следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы.

Правозащитники констатируют, что их запугивали.

Как сообщалось ранее, суд канадской провинции Онтарио признал катастрофу самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Иране умышленным терактом. Такое решение суд принял, слушая дело о гражданском иске от четырех семей погибших пассажиров.

Напомним, 8 января 2020 года самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса «земля-воздух» вблизи Тегерана. В результате погибли 176 человек. Среди погибших были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана.

Версия о том, что самолет был сбит, появилась практически в тот же день после катастрофы. Ракеты были выпущены с зенитного ракетного комплекса «Тор», который был разработан в СССР, а позже модернизирован в РФ.

22 декабря Иран официально заявил, что украинский самолет «Международных авиалиний Украины» был поражен зенитной ракетой по причине человеческой ошибки.