В июне 2021 нас ждут дополнительные выходные, а также ряд важных и интересных праздников. Троица, День Конституции, День защиты детей, День молодежи — и много других значимых дат.Сколько мы будем отдыхать в первый месяц лета и которые важны дни нас ждут впереди?
Количество выходных и рабочих дней в июне 2021
Всего в июне будет 30 календарных дней, из них 20 — рабочих и 10 — выходные, причем по три выходных подряд будет в последние две недели месяца. Это связано с празднованием Троицы 20 июня и Днем Конституции 28-го числа.
Выходными днями в Украине будут такие числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июня.
Все праздники июня 2021
- 1 июня — День защиты детей
- 4 июня — Международный день невинных детей-жертв агрессии; День хозяйственных судов.
- 5 июня — Всемирный день окружающей среды.
- 6 июня — День журналиста; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности.
- 8 июня — Всемирный день океанов.
- 9 июня — Международный день друзей.
- 12 июня — День работников фондового рынка.
- 13 июня — День работников легкой промышленности.
- 14 июня — Всемирный день донора.
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
- 18 июня — День участкового инспектора полиции.
- 20 июня — День медицинского работника.
- 20 июня — Троица; Всемирный день беженцев.
- 22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.
- 23 июня — День государственной службы ООН; День государственной службы Украины.
- 25 июня — День таможенной службы Украины.
- 26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
- 27 июня — День молодежи.
- 28 июня — День Конституции Украины.