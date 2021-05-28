Верховной Раде рекомендуют принять за основу проект закона №3986 о замене паспортов, который предполагает вывести из оборона паспорта гражданина Украины в виде книжечек.

Подробности обнародовала пресс-служба Верховной Рады в пятницу, 28 мая.

В документе комитета по вопросам правовой политики предлагается признать постановление Рады от 26 июня 1992 года № 2503-XII «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу» утратившим силу.

А документы старого образца, оформленные до вступления в силу данного закона, будут действовать до окончания срока его действия.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк также отметил необходимость принятия закона, поскольку заканчиваются бланки паспортов в форме книжечки и из-за подделки бумажных документов.

«Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карт. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена ​​в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать», — пояснил глава Госмиграции.

По его словам, в 2019-2020 годы открыто почти 17 тысяч дел о подделке бумажных паспортов.

«Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменена же будет только выдача новых. Те, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты», — сообщил Соколюк.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине сертификаты вакцинации или COVID-паспорта должны появиться уже в начале июля 2021 года.

А в СБУ утверждают, что якобы не владеют информацией о наличии паспорта РФ у новоизбранного народного депутата Андрея Аксенова.