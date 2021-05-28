В Украине невозможна ситуация с принудительной посадкой самолета ради задержания отдельных людей по примеру Беларуси.

Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Украина 24. Даже если на борту будут люди из окружения бывшего президента Виктора Януковича, которые получили приговоры или находятся под следствием.

«Никаких спецопераций такого рода невозможно провести в современном мире, поскольку мы подвергаем опасности иностранных граждан и нарушаем фундаментальные правила функционирования того или иного отраслевого рынка. В данном случае рынка воздушных перевозок», — утверждает Подоляк.

По его мнению, инцидент с самолетом Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича является проявлением террористической деятельности.

«Даже если через воздушное пространство будет пролетать, например, правительство времен Виктора Януковича, останавливать тут мы его не можем, потому что есть экстрадиционные процедуры, которых мы должны придерживаться. Это цивилизованные отношения. Если мы их нарушим, то должны быть готовы к тому, что нас будут воспринимать негативно», — подчеркнул Подоляк.

Как мы уже рассказывали ранее, Беларусь ввела режим особых лицензий на украинские товары. Ограничения коснутся следующих товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

А также, Беларусь может временно прекратить поставки бензина А-95, несмотря на это Украина способна замесить импорт, а также нарастить выпуск на собственных заводах.