Проблемы с переговорами по Донбассу и в «нормандском», и «минском» форматах вызваны условием России – представить боевиков «ЛНР» и «ДНР» стороной конфликта, на что Украина отвечает категорическим отказом.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Украина 24.

По мнению чиновника, на переговорах в «нормандском формате» позиции Украины всегда очень хорошо артикулированы и достаточно жесткие.

«Россия всегда хочет изменить повестку дня или в «нормандском формате», или в ТКГ. Российская сторона хочет ввести туда обязательно третью сторону – это т.н. «ДНР» и «ЛНР». Украина от этого отказывается. Это является одним из главных камней преткновения», – заявил Подоляк.

Любая встреча в «нормандском формате» – это всегда уточнение позиций, которые Киев всегда «подтачивает» еще более конкретно, напоминает он.

«Мы точно говорим, что есть красные линии, за которые мы не зайдем, есть потребность решить конфликт здесь и сейчас, этот конфликт можно решить без эскалации… Сегодня украинская делегация выглядит эффектно», – подчеркнул советник главы ОПУ.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ предлагает провести встречу в нормандском формате на оккупированном Донбассе.

Напомним, советники лидеров государств «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия и Россия) не смогли договориться о возвращении к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.