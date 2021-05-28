Украине начала готовиться к возможной войне с Россией с 2007 года сразу после после Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров, которого недавно суд оправдал по делу о катастрофе самолета Ил-76 в Луганске и гибели 49 человек.

Как утверждает Назаров, поводом для беспокойства стала речь президента России Владимира Путина, которую тогда многие эксперты назвали предвестником новой «холодной войны».

«После известной всем речи Путина… стало ясно, что Россия не успокоится. Украина все ж таки развивалась, как успешное государство, самостоятельное, как субъект международной политики и будут предприняты какие-то шаги, чтобы этот процесс если не остановить, а может и взять под контроль. Соответственно в Вооруженных силах Украины, в Штабе армии мы не ждали у моря погоды и, начиная уже с 2007 года, разрабатывались военные документы, определенные оперативные планы, которые в том числе и предполагали войну с Россией», — рассказал генерал.

Назаров также отметил, что проводилась определенная оперативная подготовка.

«В плане применения вооруженных сил были варианты, сценарии и именно на востоке, на Донбассе м в том числе и в Крыму. Предусмотрено, разработано именно в плане подготовки войск. Определенная оперативная подготовка проводилась именно в том направлении. И все, что касается органов управления — все, что было возможно мы на том этапе делали», — добавил генерал

https://www.youtube.com/watch?v=m8rOhPQGtEo&feature=emb_title&ab_channel=UKRLIFE.TV

Как мы уже рассказывали ранее, основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что Роман Протасевич находился на Донбассе исключительно как журналист.

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