В Украине внесли в «черный список» еще ряд российских знаменитостей. В список попали певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), актеры Вера Алентова, Евгений Александров и другие.

Подробности и имена опубликованы на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины. Точная причина попадания знаменитостей под запрет на данный момент неизвестна.

Кроме прочих, в «черный список» попали джазовый пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окуня, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

Отмечается, что действия этих знаменитостей создают угрозу национальной безопасности Украины.На данный момент в этом списке уже находится 199 человек.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин планирует ввести санкции против 11 российских артистов, которые нарушили порядок въезда на территорию оккупированного Крыма.

А лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, известный корейский режиссер Ким Ки Дук умер от осложнений, вызванных COVID-19.