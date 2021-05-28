За две недели в Украине от COVID-19 умерло больше людей, чем среди стран Европы. Произошло это не потому что в Украине возросли заболеваемость и смертность, просто в странах Европы быстрее улучшается ситуация. При этом наша страна среди стран, где больше 10 млн населения, по уровню смертности остается на первом месте.

О том, чего украинцам ждать летом, говорится в материале «Сегодня».

«Украина действительно по уровню суточной смертности – на первом месте в Европе. Выход на первое место – технический. В стране продолжается спад, но он не такой быстрый, как в других странах Европы», — говорит Юрий Ганиченко, директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Уже на сегодняшний день суточные госпитализации самые низкие за 2021 году. Госпитализации и в дальнейшем спадать, прогнозируют в Центре экономики здравоохранения.

«Очень хороший знак, что выписки из больницы продолжают на треть превышать госпитализации. Это означает, что разгрузка ковидних коек продолжится и на следующую неделю», – говорит Ганиченко.

Например, за прошедшую неделю количество пациентов в больницах уменьшилось на 17%. И теперь по стране не более 20% больничных коек заняты. Занятость реанимационных коек тоже упала до уровня, который был перед весенней волной и уже ниже 40%.

В материале также говорится, что сейчас репродуктивное число составляет 0,82 — это означает, что 10 больных заражают 8 человек (число больных постепенно уменьшается).

Отметим, в мире заболеваемость COVID-19 тоже падает. Падает суточная заболеваемость в странах Азии, Европы и Северной Америки. С новой силой COVID-19 бушует в Южной Америке. Сейчас Аргентина – новый центр вспышки.

Добавим, что за все время пандемии больше всего в мире пострадала Чехия, если пересчитать количество умерших на 100 тыс. населения и взять страны, где больше 10 млн человек. В Чехии, Польше, Румынии смертей из-за коронавируса больше, чем в Украине (наша страна на 18-м месте по этому показателю с 50 тысячами погибших).

Накануне сотрудники разведки США информировали Белый дом, что в их распоряжении есть неисследованные данные, которые связаны с источником пандемии COVID-19.

Как известно, по официальной информации, первым подтвержденным случаем COVID-19 был человек, который заболел в Китае 2 декабря 2019 года. Однако накануне The Wall Street Journal опубликовал детали исследования, которое проводили еще при президентстве Дональда Трампа, в отчете разведки США говорится, что в ноябре 2019 три исследователя из Китайского института вирусологии в Ухане заболели и обратились к врачам с симптомами, которые были похожи как на признаки COVID-19, так и на обычное ОРВИ.