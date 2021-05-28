Министерство иностранных дел России направило в Украину ноту протеста из-за «провокационных акций» у российского посольства в Киеве.

Кроме того, МИД РФ вызвал к себе поверенного в делах Украины в РФ, сообщается на сайте российского ведомства.

В Киеве, 26 мая, под российским посольством прошла акция протеста, участники которой сожгли «картонный Кремль». В Москве заявили, что этот «радикальный националистический перформанс» вызвал блокирование центрального входа в посольство РФ.

«Украинскому дипломату было заявлено, что РФ рассматривает эту «провокацию» как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению в дальнейшем подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности», — заявили в МИД РФ.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве возле российского посольства активисты провели памятную акцию по случаю годовщины начала боев ВСУ с российскими террористами за Донецкий аэропорт. В ходе акции они сожгли картонный макет московского Кремля.

Тем временем, на Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов, — еще одну страшилку-фейк в эфире российского телеканала озвучила известная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева.