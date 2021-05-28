Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве, запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.

Известно, что Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и «Украэроруху».

«Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь», — отметил собеседник.

Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, МИД и «Украэроруху» сообщить о своем решении Республике Беларусь.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

В ответ на это «постпред Крыма при российском президенте» Георгий Мурадов предложил властям Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Крымом после начала авиаблокады страны Евросоюзом и Украиной.