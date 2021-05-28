Украинские предупредили о хитрую схему мошенников, которые годами «кидают» украинцев на тысячи гривен. При этом доказать что-либо сложно, так как работают они вполне законно.

Об рассказал Владимир Степаненко в Facebook, чьи родители пострадали от действий аферистов.

По словам блогера, все произошло еще в июне 2020 года. Его родителей, людей пожилого возраста, обманули обещанием установить газовые счетчики. После того как якобы «договор» был оформлен и подписан, а сумма 3200 грн была оплачена, мошенники стали «кормить» обещаниями и «завтраками».

«Некоторые — Павленко Руслан Анатольевич, путем злоупотребления доверием и мошеннических действий выманил у моих родителей сумму в размере 3200 грн, якобы на установку газовых счетчиков, мол, зачем вам таким заниматься, компания устроит все сама, а главное — деньги вперед и подпишите там некоторые бумаги «, — пишет Владимир.

Фото: Мошенники обманывают украинский с установкой газовых счетчиков, купон на скидку (facebook.com/Владимир Степаненко)

Интересно, что «подрядчик» отвечал на звонки, но все время путался в именах, прикрывался карантином, массовостью заказов, иногда переходя на грубости, что, мол, сказали завтра, значит завтра. Обещали даже вернуть деньги за сорванные условия договора, но дальше обещаний дело не зашло.

Владимиру Степаненко удалось найти данные по аферистах, которые действуют вполне законно, ведь оформлены они как ФЛП.

«Удалось найти отдельно инфо по данным персонажами, таким образом разводят доверчивых и наивных людей, увы и ах, но в это смутное время одни хотят дешевле, а другие» впаривают «воздух за деньги», — добавил блогер.

Отметим, что компания зарегистрирована еще в 2014 году. Можно лишь предполагать, сколько доверчивых украинский попались на удочку аферистов.

Фото: Данные о мошенниках, которые работают в Киеве и области (facebook.com/Владимир Степаненко)

«Надеюсь, что данный пост и информация в нем помогут восстановить статус-кво, справедливость и привести к уголовной ответственности мошенников, возможно, даже быть более бдительными потенциальным жертвам, что сократит возникновения таких случаев и сделает наше общество чище!» — добавил киевлянин.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили наглого мошенника, который притворяется курьером службы доставки.