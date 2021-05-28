В Египте возле Дахаба во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки Виктору Гвоздю. Позже мужчина скончался в больнице.

Как сообщает Обозреватель, трагический инцидент произошел утром пятницы, 28 мая.

Экс-глава СВР увлекался дайвингом и ездил с этим хобби по миру. На момент смерти Гвоздю было 62 года.

Как было предварительно установлено, Виктор Гвоздь погрузился в воду, но на поверхность не всплыл.

Спасатели нашли мужчину, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Однако врачи лишь констатировали смерть украинца.

Виктор Гвоздь вместе с женой якобы находился на отдыхе в Египте в отеле Jaz Dahabeya Dahab.

Гвоздь якобы долгое время находился под водой на глубине около 40 метров, после чего слишком быстро вынырнул. Такие действия могут вызвать азотное отравление (декомпрессионную болезнь), когда азот в крови расширяется. В тяжелой форме из-за этого может наступить паралич ног, поражение легких, сердца.

Точная причина смерти мужчины станет известной после вскрытия тела.

Напомним, Виктор Гвоздь руководил Службой внешней разведки с 27 февраля 2014 года. Он был уволен указом пятого президента Петра Порошенко 29 апреля 2016-го.

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