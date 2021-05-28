Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от COVID-19 производства компании Pfizer для подростков. Соответственно, в странах ЕС начнут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Подробности опубликованы на странице EMA в Twitter. Решение было принято сегодня, 28 мая.

«Комитет ЕМА по лекарственным средствам сегодня одобрил заявку на расширение применения вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) на детей в возрасте от 12 до 15 лет», — указано в сообщении.

Подростков будут вакцинироваться так же как и взрослых. Вакцину будут вводить в виде двух инъекций с интервалом не менее трех недель.

Ранее, компания Pfizer заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

А администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов также позволила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 27 мая в Украине две дозы прививки от COVID-19 получили только 107 524 человека — если сравнивать с другими цивилизованными странами, это критически низкий показатель (0,2% взрослого населения страны).

Также, стало известно, как будут приглашать на прививку в центры вакцинации от COVID-19, которые на выходных откроются в Киеве, Одессе и Львове