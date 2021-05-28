В эти выходные центры вакцинации откроются во Львове, Киеве, и Одессе. Прививки в нем будут делать жителям города, которые зарегистрировались на портале или в приложении «Дія».

Центр вакцинации в Одессе заработает с 30 мая на стадионе Одесской юридической академии по адресу Фонтанская дорога, 23. Он будет работать с 09:00 до 17:00. Ожидаемое количество прививок за день — от 250 до 300.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие центра вакцинации на территории МВЦ.

Как сообщалось ранее, открывать новые центры вакцинации намерены только в случае наличия большего количества вакцин.

Накануне глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что алгоритм работы для прививочных центров уже утвердил оперативный штаб, он был разослан областным государственным администрациям.