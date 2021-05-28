Средняя номинальная заработная плата в Украине в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом, там отмечают, что реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 19,7%.

Самая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве — 20 422 гривен, самая низкая — в Херсонской области — 10 647 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах «Информация и телекоммуникации» — 27 101 гривен, «Финансовая и страховая деятельность» — 23 557 гривен, самую низкую — «Временное размещение и организация питания» — 6 979 гривен.

Как сообщалось ранее, в списке самых популярных сфер деятельности по количеству вакансий в апреле оказались розничная торговля, а также промышленность и производство.Цены на продукты в Украине и Польше практически одинаковые, при этом поляки тратят на еду не более 20% дохода (заработная плата там намного выше).