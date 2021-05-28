В 2020 году в Украине 123 подростка совершили самоубийства. При этом за 4 месяца этого года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Дети решаются на такой поступок из-за ссор с родителями, соцсети, буллинг (травлю) в школе, неразделенной любви, развода родителей.

Денисова призвала центральные органы исполнительной власти – Минсоцполитики, Минобразования, Минздрав и Нацполицию – объединить свои усилия для предупреждения трагических случаев и раннего выявления семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, в Запорожской области ученица 11 класса была организатором суицидальной группы в сети, в состав которой входили 28 человек.

Как сообщалось ранее, в Бердянске парень и девушка совершили суицид. Трагедия произошла в ночь на 13 апреля на улице Северной, 23.