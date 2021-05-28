Погода в Украине в субботу, 29 мая, не порадует украинцев. В страну ворвется похолодание. На всей территории страны ожидаются умеренные дожди с грозами.

В северных, центральных и южных областях местами значительные дожди, а днем ​​местами — град и шквалы 15-20 м/с., передает Укргидрометцентр.

В ночь на 29 мая температура воздуха опустится до +12-17 градусов, на Западе ночью +6-11.

Днем воздух прогреется до +​​17-22, на востоке и юго-востоке страны до +28, на западе страны +​​13-18.

Синоптики предупреждают — 29 мая во большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве, в субботу, 29 мая, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +13-15, днем +17-19 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, прогноз погоды в Украине на лето 2021 года сильно отличается в зависимости от того, кто его дает. По народным приметам, лето не будет аномально жарким, а будет дождливым.

А также, народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на лето 2021 в Украине.