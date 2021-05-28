Инфекционист и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская прогнозирует миру новую пандемию. По ее словам, уже через 5-7 лет в мире может появиться новый вирус, который будет еще сильнее коронавируса, который провоцирует COVID-19.

Об этом она сообщила в эфире Апостроф Live.

Медик говорит, что возбудители болезней сильно изменились и человечество уже не может с ними справляться, так как нет эффективных средств для борьбы с ними:

«Понимаете, есть пандемические циклы. Это процесс цикличный. Помните, какие в средние века были эпидемии? Мы думаем, что все это в прошлом, но нет — ничего подобного. Возбудители сильно изменились. Сейчас в природе доминируют вирусные инфекции, с которыми мы не можем справляться. У нас нет эффективных средств борьбы».

При этом, подчеркивает Голубовская, прививки — самый эффективный способ, но даже этого порой недостаточно:

«При гриппе у нас есть специфические средства лечения, а здесь их нет. Есть средства, которые исследуются, но они не специфичны и могут применяться при многих РНК-содержащих вирусах. Из-за этого, к сожалению, будут гибнуть люди, будут всплески заболевания».

Как сообщалось ранее, за две недели в Украине от COVID-19 умерло больше людей, чем среди стран Европы. Произошло это не потому что в Украине возросли заболеваемость и смертность, просто в странах Европы быстрее улучшается ситуация. При этом наша страна среди стран, где больше 10 млн населения, по уровню смертности остается на первом месте.

Накануне сотрудники разведки США информировали Белый дом, что в их распоряжении есть неисследованные данные, которые связаны с источником пандемии COVID-19.