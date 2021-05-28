Агрессивные действия России, которая заблокировала Керченский пролив, направлены не так на нанесение экономических убытков Украине, как на политические дивиденды.

Такое заявление сделал глава представительства президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич, пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что формально проход для коммерческих, торговых судов через пролив сейчас не закрыт.

«То есть они могут ходить в порты Бердянска, Мариуполя и наоборот. Тут скорее есть элемент давления на Украину и желание показать международному сообщество, что РФ считает эти морские пространства своими. Я бы сказал, что тут скорее политические мотивы, чем экономические», — объяснил Кориневич.

Политический аспект заключается в том, что Россия в нарушение правил морского судоходства перекрыла свободный доступ к международному проливу. При этом, извещение о перекрытии акваторий даже не опубликовано в системе международных оповещений NAVAREA, что свидетельствует от том, что РФ считает их своим территориальным морем.

Эксперт добавил, что чрезвычайная ситуация в акватории Азовского моря может потребовать экстренного присутствия спасательных и ремонтных кораблей, в том числе и украинских, но из-за ограничений, введенных Россией, туда не смогут попасть нероссийские суда.

Напомним, Российская Федерация с 24 апреля по 31 октября закрыла проход через Керченский пролив. Запрет касается иностранных военных кораблей и государственных судов.

Накануне «постпред Крыма при российском президенте» Георгий Мурадов предложил властям Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Крымом после начала авиаблокады страны Евросоюзом и Украиной.