В марте 2021 года Telegram-канал NEXTA, одного из основателей которого Романа Протасевича задержали накануне, опубликовал фильм «Лукашенко. Золотое дно». Журналисты рассказывали о резиденциях президента Беларуси Александра Лукашенко, а также «подарках» различным белорусским и зарубежным бизнесменам. Сейчас опубликована вторая часть расследования под названием «Золотое дно 2: в тени диктатора».

Видео опубликовано на YouTube-канале NEXTA.

Авторы фильма утверждают, что Лукашенко обрастает роскошью за счет простых белорусов, а своим подельникам за дорогостоящие подарки выписывает преференции в бизнесе: «Государство в Беларуси стало паразитирующим наростом, обслуживающим интересы Лукашенко и его ближайшего окружения».

Журналисты отмечают, что семья Лукашенко и их приближенные имеют абсолютную монополию на средства производства.

Также журналисты выяснили, что после введения в России продуктового эмбарго на помощь Путину пришел Лукашенко. В итоге прилавки России заполнили креветки, ананасы, сыры. Издание рассказывает о контрабандной схеме поставок продуктов из ЕС в Россию через Беларусь, а именно компанию «Бремино».

https://www.youtube.com/watch?v=nneIt3EyClI

https://www.youtube.com/watch?v=JEbKtZRAGGI

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске, с которого сняли основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку. В частности, он заявил, что Роман Протасевич «убивал людей в братской Украине».

Тем временем народные депутаты предлагают призвать мировых лидеров признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. В Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий проект постановления №5560.