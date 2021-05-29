Сегодня, 29 мая, в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ) флагами, которые нынешняя власть Беларуси назвала запрещенной символикой. Об этом пишет белорусский портал TUT.BY. В частности, акция солидарности с белорусами прошла на Майдане Незалежности в Киеве, на нее пришли около 70 человек.

В Киеве на Майдане прошла акция солидарности с белорусами. На нее пришло около 70 человек. pic.twitter.com/kqHyKik2V4 — TUT.BY (@tutby) May 29, 2021 Городские власти польского Белостока присоединилась к акции Global picket of Solidarity и вывесила бело-красно-белый флаг на гостевом дворце Браницких.

Городские власти Белостока присоединились к акции Global picket of Solidarity и вывесили бело-красно-белый флаг на гостевом дворце Браницких. pic.twitter.com/lFzWRCghHt — TUT.BY (@tutby) May 29, 2021 В столице Беларуси люди с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по Партизанском проспекта.

Люди с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по Партизанском проспекту в Минске. pic.twitter.com/AEIsXWTGjP — TUT.BY (@tutby) May 29, 2021 В то же время, как пишет DW, в Берлине около 300 человек провели митинг с критикой Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Пикет состоялся у посольства России. А в Швеции власти муниципалитета Нака вывесила на здании администрации бело-красно-белый флаг. Аналогичным образом поступила администрация нидерландского города Куворден. Министерство иностранных дел Норвегии выразил солидарность с запросом белорусов на демократию. Министр И не Эриксен Серейде заявила, что Осло уважает храбрость и стойкость мирных протестующих в Беларуси. Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська объявила на субботу глобальный пикет солидарности с Беларусью. Напомним, ранее она заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.