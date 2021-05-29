Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 29 мая. Ожидаются грозы, местами град и шквалы. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Так, днем следует ожидать в большинстве южных и центральных обасти, а также в Сумской и Харьковской областях значений дождь, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 29 мая грозовые (объявлено I уровень опасности, желтый). Напомним, в Украине, по состоянию на утро 29 мая, без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. -За сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП. РБК-Украина писало, что погода в Украине 29 и 30 мая ухудшится. На всей территории страны пройдут дожди и грозы, также ожидается похолодание.