Жена украинского дизайнера Андре Тана Алина Харечко, с которой стилист развелся после девяти лет брака, рассказала, как бывший муж обеспечивает их дочь. Об этом уже бывшая жена дизайнера написала на своей странице в Instagram. По словам Харечко, Тан оплачивал только образование их совместной дочери Софии и продолжает это делать. Также модельер полностью платит за садик и учителей ребенка. Кроме того, она заявила, что дизайнер оставил семью в самый сложный период — когда основан женщиной бренд Home Wings почти не давал прибыли. "Год назад я осталась одна с четырехлетним ребенком и годовалым бизнесом, который выходил в ноль. В жесткий карантин. В момент, когда казалось, что мир парализовало. Сказать, что мне было страшно, — не сказать ничего", — отметила Харечко. Как добавила она, впоследствии ей пришлось серьезно взяться за свой бизнес и в итоге у нее все получилось — продажи в ее бренди увеличились вдвое.

Фото: Алина Харечко поблагодарила за прожитые годы вместе (скриншот / alina.kharechko) Известно, что Андре Тан и Алина Харечко поженились в 2012 году тайно на Мальдивах. В 2016 году у пары родилась дочь София.

Фото: Андре Тан и его экс-супруга Алина Харченко (instagram.com/andre_tan_official) Напомним, что ранее Харечко раскрыла детали развода с мужем-дизайнером. Также мы публиковали историю любви Андре Тана и его бывшей возлюбленной.