Бюджет НАТО планируют увеличить на 20 млрд долларов в течение следующих 10 лет. Такое намерение вызвало сопротивление со стороны Франции. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Так, дополнительные средства должны предоставить НАТО больше гибкости в противодействии военным угрозам, изменения климата и усилению Китая. "Решение подверглось решительное сопротивление Франции, опасается, что это может помешать ее оборонным приоритетам", — пишет издание. В то же время, дипломаты сообщили о готовности Франции выслушать аргументы в пользу предложенного плана. "Если речь идет о значительном увеличении взноса государств в общий бюджет и изменение философии НАТО, когда фокус будет перемещен по национальной ответственности на размытие ответственности, Франция ответит решительным" нет "", — отметил неназванный французский дипломат. Ранее сообщалось, что в НАТО согласовали гражданский бюджет в объеме 258 900 000 евро и военный бюджет в объеме 1610000000 евро в 2021. РБК-Украина писало, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса.