Погода в Украине сегодня остается прохладной. Дожди с грозами будут во всех областях. Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра. Погода во всех областях Сегодня все области без исключения накроют сильные дожди и грозы. На мероприятие придет похолодание. Там температура воздуха днем составит + 15 + 17, а ночью +9 + 14. На севере страны днем будет + 19 + 22, а ночью 13 + 16. В центральных областях, как ожидается, днем будет + 17 + 25, а ночью 14 + 18. На востоке страны днем будет + 25 + 28, а ночью 14 + 17. Южные области тоже накроют дожди, днем будет + 21 + 26, а ночью 14 + 17. Погода в Киеве В Киеве сегодня тоже дождь с грозой. Температура воздуха днем составит + 17 + 19, а ночью 13 + 15. Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных. Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на первый день лета.