Перед финалом Лиги чемпионов в Порту болельщики "Манчестер Сити" и "Челси" устроили ряд столкновений. Полиция была вынуждена вмешаться в конфликт. Об этом пишет Mirror. Столкновения произошли возле бара на берегу реки Дору вчера вечером. Удары наносили болельщики с обеих сторон. Еще одни столкновения произошли с полицией, когда правоохранители принудительно закрывали бар 22:30. В Португалии действуют ограничения из коронавирус. Также Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" столкнулись на улице в центре города, когда они возвращались в свои отели после комендантского часа в 22:30. На видеозаписи с мобильного телефона, размещенном в интернете, видно, как сторонники сражались до того, как вмешалась полиция, чтобы разогнать их.

https://t.co/i193URgJZl pic.twitter.com/D1qPWZFv6P — Алексей Лазуткин (@ lazutkin_88) May 28, 2021

Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night … For some reason it always ends up with chairs being lobbed about Напомним, сегодня в португальском Порту состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. В решающем матче встретятся два английских клуба — "Манчестер Сити" и "Челси". Ранее сообщалось, что власти Португалии ослабили правила безопасности по COVID-19 для тысяч английских болельщиков, прибывающих в Порту на субботний финал Лиги чемпионов УЕФА.