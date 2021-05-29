Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал контракт на поставку вакцины от COVID. При этом он не уточнил, о какой именно вакцину идет. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина. "В целом у нас есть договоренности о 8 млн доз COVAX и 34 млн по контрактам. Сейчас уже законтрактовано еще больше вакцин. Я лично подписал еще один контракт на поставку вакцин", — заявил Ляшко. При этом он не уточнил, о какой именно препарат и количество идет. Напомним, ранее Ляшко говорил, что ведущая американская компания может поставить Украину вакцину от COVID. Эта поставка ожидается до августа 2021 года. Тогда он тоже не уточнял, какую компанию имеет в виду. Кроме того, он заявил, что США рассматривают возможность сотрудничества по поставкам и производства вакцин в Украине. Украинская сторона требует получения технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19. Ляшко также говорил, что в стране как минимум три завода могут наладить их производство.