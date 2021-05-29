Домашний уход за кожей станет более эффективным, если знать некоторые особенности о каждом из компонентов косметики, которую вы используете. Об этом в своем Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси. Интересные и полезные факты о компонентах косметики: Тонер не является проводником для других средств и pH кожи он тоже не восстанавливает. Тонизирование — не основа ухода. Но обезвоженной коже он может дать дополнительное увлажнение, особенно — с помощью "метода 7 тонеров", когда он последовательно наносится в 7 слоев. Гиалуроновую кислоту можно наносить только на влажную кожу и закрывать плотным кремом. В противном случае вместо глубокого увлажнения вы получите обратный эффект. Косметолог назвала главные ошибки в домашнем уходе, которые портят кожу Витамина С следует дать время впитаться (минимум 10 минут) и только после этого наносить следующие этапы. Понять, что витамин С впитался, можно по характерному сиянию кожи. Средства с витамином С в форме Ascorbic Acid лучше хранить в холодильнике, а в форме Ascorbyl Palmitate (и формах, оканчивающиеся на ate) — использовать только вечером. Пептиды следует использовать 2 раза в день. Они показывают эффективность только при системном применении. Пребиотики очень капризны. Их следует наносить с перерывом между другими средствами, хранить подальше от солнца и защищать от перепадов температур. Поэтому их следует хранить в ванной комнате.

Домашний уход будет гораздо более эффективным (фото: pexels.com) Кислоты усиливают чувствительность кожи к солнцу. Их нельзя применять без spf-защиты и лучше наносить на ночь. Особенно это относится к АНА-кислот, которые без spf-крема увеличивают риск пигментации. Кислотные средства нельзя сочетать друг с другом. Прежде, чем наносить следующие этапы, выжидайте минимум 20-30 минут. Кислотам нужно побыть одним, чтобы начать действовать. Масла, нанесенные на кожу в чистом виде, разрушают ее защитный барьер. А при нанесении днем могут окисляться на солнце. Скорая помощь: косметолог рассказала, как быстро привести в порядок обезвоженную кожу Ниацинамид лучше использовать на ночь, так как при нанесении следующих этапов или макияжа, он может скатываться. Ретинол не эффективен в дневном уходе от солнечных лучей он распадается. Глине нельзя давать высохнуть на лице. Сбрызгивайте кожу водой. Есть компоненты, не сочетаются друг с другом. Например, пептиды и витамин С и т. Д. Если вам крайне необходимо нанести днем и витамин С, и пептиды, сделайте перерыв между ними: желательно, час, но как минимум 30 минут. Напомним, эндокринолог назвала главные ошибки при похудении.