В Украине с начала прививочной кампании прививки от коронавируса получили 1008859 человек. Из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. "С начала прививочной кампании привито 1008859 человек, из них получили 1 дозу — 1008857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 123 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1132821 прививки" , — говорится в сообщении. Напомним, за прошедшие сутки в Украине сделали 16815 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 9785 человек полностью иммунизированы — 7030 человек. Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Он намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих. Также он говорил, что до конца лета вакцинирует 5 млн украинском. Для этого нужно ежедневно делать по 100 000 прививок.