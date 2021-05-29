Движение транспорта на улице Антоновича после повреждения теплосети восстановлено. Ремонтные работы продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго". Так, завершен первый этап ремонтных работ. "Аварийные бригады провели разрытия места повреждения, демонтировали поврежденный трубопровод, выполнили гидроизоляцию и заменили участок поврежденной сети. Сейчас работы продолжаются — вблизи места повреждения в общем заменят 100 м трубопровода, чтобы минимизировать возникновение повреждений на этом участке в дальнейшем", — сообщила пресс-служба предприятия . Напомним, 27 мая в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу, в результате чего затопило дорогу. Из-за этого городской транспорт частично изменил маршрут. Как писало РБК-Украина, вчера Киевская государственная городская администрация сообщила, что ремонт теплосетей возле ТРЦ Ocean Plaza завершат в течение суток.