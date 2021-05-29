Российская Федерация отказала во въезде сотруднику посольства Литвы. Речь идет о атташе по вопросам культуры. Об этом сообщил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, передает Delfi. "Во время выполнения рутинных формальностей в ответ на то, что Литва не выдала визу, Россия отказалась выдать визу атташе по культуре. Сейчас у нас в России нет атташе по культуре", — сказал Адоменас. Напомним, ранее Литва выслала нескольких российских дипломатов на фоне дипломатической войны России с Чехией после того, как стало известно, что российская военная разведка причастна к взрывам на складах оружия в Врбетици в 2014 году. В разгар этого дипломатического конфликта Россия сформировала список недружественных стран. В него попали США и Чехия, этим странам запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. Европейский союз принял Российский список недружественных стран как очередной шаг к эскалации. Одним из критериев внесения в этот список может стать "отношение стран к российским военно-мемориальных наследств исторической памяти".