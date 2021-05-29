В минувшую пятницу, 22 мая, отгремел финал проекта "Холостяк 11". Поклонники проекта с замиранием сердца ждали кого же выберет Михаил Заливако — Юлию "Зайку" или Анну Богдан. После того, как стало известно имя избранницы главного героя, соцсети буквально взорвались от активного обсуждения решения Михаила. У поклонников возникла масса вопросов, ответы на которые они услышали на пост-шоу, которое вышло в эфир на канале СТБ в пятницу, 28 мая. На программе появились участницы проекта, а также "холостяки" последних трех сезонов — Михаил, Макс Михайлюк и Никита Добрынин с женой Дарьей Цветочной. Также в студию пришла победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова. Но зрителям было интересно, как же сложилась жизнь финалисток "Холостяка 11" и остался Михаил со своей избранницей. Так, в студию пришла Розали. По словам девушки, некоторое время они с Михаилом переписвалися, но она быстро поняла, что общение исключительно дружеское. Сердце певицы и модели сейчас свободно. Одной из основных интриг был вопрос, как сложилась судьба любимицы зрителей — финалистки Юлии "Зайки".

Юлия "Зайка" призналась, как сложилась ее жизнь после проекта (фото: instagram.com/holostyakstb) После финала девушка и Михаил не виделись. Она не искала с ним встречи. "Для меня эта история закончена", — резюмировала Юлия. "У меня были сильные чувства. Это не может пройти за неделю и за месяц. Надо время. Я проживаю эту боль. Сейчас мне немного легче", — честно призналась девушка. Михаил рассказал, были ли у него чувства к Юле и почему он вернул ее на шоу в девятом выпуске проекта.

Юлия до сих пор переживает боль расставания (фото: instagram.com/julz_seven) "У меня были чувства к Юле. Но со временем я перестал понимать ее, мы удалялись на момент ее возвращения, мои чувства никуда не пошли. Я дал себе шанс попробовать еще раз. Мне казалось, что все будет как я думал", — признался бизнесмен. "Я благодарен за то, что у нас было в проекте", — обратился "холостяк" к Юле. Девушка уже успела сняться в сериала "Крепостная", а также запустила личную линию одежды — деньги от продаж пойдут на благотворительность. Что касается победительницы проекта и главного холостяка страны, то пара осталась вместе. "Вечером мы поехали в ресторан на берегу моря и там провели наш вечер. Наш первый вечер без камер. Было очень много общения", — признались Анна и Михаил.

Михаил Заливако и Анна Богдан остались вместе после проекта (фото: instagram.com/grisha_reshetnik) Михаил и Аня никак не могли наговориться, оставшись наедине — они могли легко общаться до 4-5 утра. Влюбленные съехались быстро — по прилету в Киев они начали искать общий квртир. Буквально через неделю пара уже жила вместе. "Первое утро. Миша мне говорит:" Что ты хочешь на завтрак? "Меня об этом никогда не спрашивали. Какие Миша готовит вкусные блины!" — призналась девушка. Аня раздражает, когда где-то лежат вещи, ведь девушка любит порядок. Мишу это даже забавляет.

Влюбленные через неделю после окончания проекта стали жить вместе (фото: instagram.com/holostyakstb) Период, когда пара не могла появляться вместе на людях, их сблизил. В режиме конспирации они провели более двух месяцев. Поздно вечером влюбленные могли иногда позволить себе прогуляться — спрятавшись за капюшоном и масками. Пара даже инкогнито летала в Турцию на отдых. В реальной жизни влюбленные не разочаровались в друг другу, а только укрепились в своем выборе. Напомним, что ранее победительница "Холостяка 11" Анна Богдан обратилась к любимому после шквала критики в сети.