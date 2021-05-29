Для тех, кто хочет уехать из Украины на отдых в Италию, ввели новый автосертификатов (анкету пассажира) (il Passenger Locator Form — dPLF). Она — в цифровом формате и ее должны заполнять все, кто въезжает в эту страну "на борту любого транспортного средства". Об этом рассказала главный редактор "Украинской газеты в Италии" Марианна Суренович на своей странице в Facebook. Как заполнить анкету пассажира (dPLF)? Пугаться украинском не стоит. Сделать это не сложно, если у вас под рукой эта инструкция. Итак. Чтобы заполнить il Passenger Locator Form-нужно: Зайти на этот сайт Получить доступ к dPLF, воспользовавшись пошаговой инструкцией Выбрать "Италию" как страну назначения Зарегистрироваться на сайте, создав личный кабинет с именем пользователя и паролем Заполнить и отправить dPLF, следуя пошаговой инструкции После отправки бланка, пассажир получит dPLF в формате .pdf и QR-код на электронный адрес, указанный при регистрации. Пассажир должен продемонстрировать QR-код непосредственно из своего смартфона (в цифровом формате), или напечатать копию dPLF. Предъявить анкету пассажира следует при посадке в самолет, или по требованию работников таможни. dPLF следует обязательно заполнить и отправить перед поездкой.

Фото: инструкция для заполнения анкеты пассажира (facebook.com/Marianna Soronevych) Что еще нужно знать Поле, касается номера посадочного места, можно редактировать Нужно заполнить бланк для каждого взрослого пассажира Данные несовершеннолетних вносятся в анкету взрослого пассажира В случае передвижения несовершеннолетних без сопровождения, dPLF должен заполнить доверенное / сопровождающее лицо Добавим, что анкета пассажира заменяет предыдущую бумажную автосертификацию, которая действовала до 23 мая 2021 года. Напомним, что недавно Италия отменила карантин для туристов из ЕС.