В Беларуси освободили журналистку TUT.ВУ любовь Касперович. Ее освободили после 15 суток ареста. Об этом сообщает TUT.ВУ. Журналистку задержали 14 мая, когда в Минске начался суд по "делу студентов". Она брала интервью у друзей подсудимых и оказалась за решеткой. Ее осудили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). "Процесс шел по скайпу. Свидетель-милиционер во время допроса находился с какой — либо в одной комнате, но Сергея Кацера — судью суда Московского района это не смутило", — говорится в сообщении. Ранее в Беларуси задержали 15 человек после блокировки Оппозиционного портала TUT.BY. среди них как сотрудники сайта, так и другие люди. Напомним, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY. Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале.