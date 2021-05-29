Пиротехники в Черкасской нашли 200 снарядов времен Второй мировой войны. Опасную находку обнаружили в Звенигородском районе. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что группа пиротехнических работ и подводного разминирования при обследовании территории возле поселка Ерки обнаружила 223 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны. В частности, были изъяты 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, одна минометная мина калибром 81 мм и 6 гранат. Работы по обследованию территории продолжаются. Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области. По данным украинской полиции, 16-летняя жительница оккупированной Горловки изъявила желание проживать на свободной территории. Также сообщалось, что за сутки в районе операции Объединенных сил пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.