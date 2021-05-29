В Киеве обвалилась часть балкона в жилом доме на улице Пушкинской, 9, возле станции метро "Театральная" днем в самом центре столицы. Кусок конструкции и осколки упали на асфальт на тротуар всего за минуту до того, как по этому месту проходили люди. Об этом 29 мая передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В старинном кирпичном доме 1911 построения также расположены различные кафе, рестораны и магазины. Балкой, от которого отвалилась часть, находится на верхнем, 5-м этаже. Событие попала на видео, которое снял очевидец. На карах видно, что человек с удивленным возгласом подходит ближе к аварийному балкона прямо к обломкам отпала конструкции — вероятно, желание запечатлеть их на камеру оказалось сильнее чувства самосохранения.

Видео: в Киеве на Пушкинской, 9, обвалилась часть балкона В сети ситуация, когда в центре Киева средь бела дня начинается "балконопад", вызвала активные обсуждения — и среди комментариев можно встретить как гневные, так и саркастические. Никогда такого не было и вот опять Реакция человека бесценна-подошел, посмотрел, встал на то место, куда может упасть еще кусок балкона, если не все, постоял и дальше пошел … Как раз ко Дню Киева! С праздником, столица У несчастного балкончика появились суицидальные наклонности! Конец. Почему оператор просто снимает, а не предупредил прохожих о реальной опасности ?! Дом устал … Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилось сразу несколько балконов в доме по улице Половецкая, и в сети показали фото с места ЧП. Напомним также, что перед этим в центре Киева на бульваре Леси Украинский, 36-Б балкон рухнул на авто. Кусок бетонной конструкции упал с большой высоты, и к счастью никто не пострадал, кроме припаркованной под домом машины.