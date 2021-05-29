За прошедшие сутки в Украине сделали 16815 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 9785 человек полностью иммунизированы — 7030 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения. Всего с начала прививочной кампании привито 1008859 человек, из них получили 1 дозу — 1008857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 123 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1132821 прививки. По состоянию на 29 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек. РБК-Украина писало, что на прививку в центры вакцинации от COVID, которые отныне открываются в Киеве, Одессе и Львове приглашать по телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя. Напомним, ранее сообщалось, что Одесса откроет центр вакцинации на стадионе местной юридической академии с 30 мая. Киев и Львов откроют свои центры уже 29 мая.