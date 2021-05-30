Президент США Джо Байден намерен поднять на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Американский лидер намерен дать "ясно ему понять", что Вашингтон не будет действовать в этом вопросе. Об этом президент США заявил в ходе своего выступления на ежегодной службе в День поминовения. "Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Я дам ясно понять, что мы не будем стоять в стороне, позволяя ему нарушать эти права", — сказал Байден. Новость дополняется …