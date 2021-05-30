Боевики в Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 29 мая, позиции наших военных обстреливали 6 раз. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook. При этом враг использовал тяжелое оружие. В районе Новозвановка противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка майорских враг также открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов. В районе Новгородской российские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов. В районе Причепиловка боевики открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Также противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы с противотанкового ракетного комплекса. "Гражданские лица не пострадали. Боевых потерь среди наших защитников нет", — уточняют в штабе ООС. Отмечается также, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения и передала данные СММ ОБСЕ. Напомним, в районе Донецкого аэропорта снова слышны взрывы. Наблюдатели ОБСЕ рассказали о нарушениях на Донбассе за 28 мая. Ранее сообщалось, что боевики стреляют по инфраструктуре на Донбассе из противотанковых ракетных комплексов. В этот же день в результате обстрелов ранили украинского воина.