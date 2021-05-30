Телеведущая Леся Никитюк может похвастаться изящной фигурой. Сейчас она отдыхает в Турции и не упустила возможности порадовать поклонников жарким кадром в купальнике. Пикантным снимком теледива поделилась на своей странице в Instagram. Перед камерой загорелая Леся появилась в мокром бикини темно-зеленого цвета. Она соблазнительно изогнулась на шезлонге, демонстрируя тонкую талию и длинные ноги. В руке ведущая держит бокал с коктейлем. "Miss Pantenol 2021", — шутливо заметила леди Ле, намекая на свой цвет кожи.

Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Позже Никитюк в очередной раз продемонстрировала отличное чувство юмора и сняла забавный видеоролик. В нем звезда в черном бикини вознамерилась оседлать надувного единорога, который плавает в бассейне. Однако даже после многочисленных попыток в Леси это не получилось, после чего ведущая в шутку психанула и стала бить игрушкой о борт бассейна. "Если оседлать коня не получается с первого раза … то обязательно получится … с никакого. Такая вот мудрость. Всем хорошего недели", — прокомментировала видео Никитюк. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) Фолловеры оценили усилия ведущей, а также ее роскошную фигуру, о чем и сообщили в захваченных комментариях. Богиня !! Леся уже сгорела, красавица Мисс Вселенная всех возрастов Сексапильная Ох и Светка, красавица Фигура классная Вот это сочная шарлотка Леся Ивановна, а не психует. У вас обязательно получится Лошадь случилась строптивая Эти ноги Конь сверху Смешно !!! Несколько раз пересмотрела Леся Ты чудо Напомним, ранее Леся Никитюк захватила стильным луком на фоне невероятного мероприятия.