В течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4 / 27,6 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. "Стабильный курс гривни во многом помогает продажу валюты населением. Чистая продажа иностранной валюты со стороны населения Украины с начала года превысил 1100000000 долл. При этом объем чистой покупки иностранной валюты Нацбанком с начала года остается на отметке 220 500 000 долларов" , — сказал он. Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,04-0,2%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,47 до 27,53 грн (+ 0,2%). Спрос / предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,42 / 27,44 до 27,49 / 27,51 (+ 0,2%). Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,39 / 27,57 до 27,40 / 27,58 (+ 0,04%). При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 24-28 мая 2021 не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов. Таким образом, НБУ отказывается от валютных интервенций восьмую неделю подряд. Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 заложено среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 составляет 28,8 гривен за доллар.