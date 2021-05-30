За неблагоприятных погодных условий нынешней клубничный сезон опоздал, и цена на ягоду кусается. Например, на Закарпатье фермеры жалуются на проблемы с урожаем, а в столице стоимость клубники держится на высоком уровне и в конце мая. Об этом сообщает Высокий Замок. Так, цена на клубнику в прошлом году была 50 грн / кг. Закарпатский фермер Владимир Мучичка рассказал, что клубника в этом году созревает медленно из-за постоянных дождей и отсутствие солнца. "Влага — идеальные условия для размножения грибков, которые уничтожают плоды. Клубника замирает и не успевает созреть. В этом году клубника дорога. Но можно понять фермеров, которые вложили немалые деньги в выращивание. Подорожали Евротара, агроволокно и даже пленка", — отмечает он. По словам фермера, если до конца сезона на Закарпатье будет стабильная теплая и солнечная погода, цена на клубнику может упасть. Но, судя по прогнозам синоптиков, теплая нам не стоит ждать и в начале июня. Так, Наталья Диденко, украинский синоптик, прогнозирует, что ближайшее потепление Нам "светит" разве что 5-6 июня. Между тем, в Киев цена на ягоду тоже кусается. В конце мая килограмм ягоды стоит около 75 гривен. Как мы сообщали ранее, ранняя клубника может сильно навредить. Нутрициолог сказала, кому ее нельзя есть категорически. Также мы писали о интересные рецепты, в основу которых входит клубника.