29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от коронавируса в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15. Желающих получить прививку от COVID-19 настолько много, что гигантская очередь выстроилась на улице. Кадры опубликовали в Facebook Киев Оперативный. Уже утром, 29 мая в МВЦ собралось несколько сотен человек, а в воскресенье люди по несколько часов стояли на улице, пытаясь придерживаться социальной дистанции. "Вот такая очередь на бесплатную вакцинацию образовалась на МВЦ. А вы вакцинировались? Собираетесь?" — подписан видео.

Видео: Очередь из желающих вакцинироваться от коронавируса в Киеве (facebook.com/KyivOperativ) Как известно, прививки делают вакциной CoronaVac. При себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Действие". Вакцинация происходит с 10:00 до 18:00. Ранее появился прогноз по распространению коронавируса в Украине в начале лета 2021. Также украинский врач рассказал, где не нужно делать прививки от коронавируса, так как это чревато катастрофой.