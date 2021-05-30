Украина может накрыть очередная волна эпидемии COVID-19 после окончания летнего сезона. Так, в теплый сезон отпусков уровень заболеваемости демонстрировать спад, но с осени ситуация изменится. Об этом заявил врач-иммунолог Федор Лапий в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что специалисты могут видеть определенную сезонность коронавируса. Член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики считает, что вирус, скорее всего, будет себя вести "более активно" осенью, в начале осени и в конце зимы. При этом в летний период прогнозируется снижение заболеваемости COVID-19. "Летом мы будем иметь перерыв, как и прошлым летом мы имели меньшее количество случаев. Теперь нам нужно готовиться к осени. Потому осенью мы можем ожидать роста количества случаев", — рассказал Лапий. Иммунолог пояснил факторы, способствующие росту случаев заражения в осенний период. "То, что люди контактируют между собой, способствует передаче, а контакты у нас преимущественно происходят в закрытых помещениях, когда образовательный процесс, когда люди возвращаются из отпусков в офисы", — отметил Лапий. Отметим, что ранее подобный прогноз дали в Минздраве Украины, где ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период, поскольку именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний. Напомним также, что недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о еще одну группу коронавирусов, в случае начала циркуляции которой наступит вселенская катастрофа.