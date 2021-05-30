Италия продлила запрет на въезд для людей, которые приезжают из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. Этот запрет применено в качестве меры предосторожности против индийского варианта коронавируса с тройной мутацией. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение пресс-секретаря министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Запрет, не распространяется на итальянских граждан, была введена в конце апреля и срок ее действия заканчивался в воскресенье. Его продлили до 21 июня.

Согласно плану смягчения карантина в Италии, 7 июня комендантский час могут сократить еще на час — она будет вступать в силу с полуночи. С 21 июня его планируется отменить. С 15 июня будет разрешено проводить частные мероприятия, в частности, свадьбы. Однако гости мероприятия должны будут иметь "зеленую пропуск". Ранее технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керховена заявила, что в будущем обязательно будет выявлено больше вариантов коронавируса. При этом в ВОЗ считают, что угрозу возникновения новых вариантов коронавируса сейчас сложно прогнозировать. Сейчас и Индии циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 000 000.