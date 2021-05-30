Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" успешно пристыковался с базовым модулем будущей космической станции "Тяньхэ". Грузовой корабль доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую Китай планирует достроить в 2022 году. Об этом сообщает агентство "Синьхуа". Этот космический корабль запустили накануне с помощью пусковой установки Langer Marsch-7 с десятидневной задержкой. Миссия откладывали по техническим причинам. Напомним, в конце апреля Китай вывел на орбиту основной модуль своей первой космической станции, является первым этапом ее создания. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года. Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модули, пристикуються к основанию. В июне пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" должен доставить на "Тяньхэ" трех космонавтов для составления и подключения доставленного оборудования. Напомним, в мае китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай второй космической державой после США, которая приземлилась на Красной планете. Ранее NASA обвинило Китай в создании угрозы из-за падения ракеты. Там говорят, что Пекин не придерживается стандартов по обращению с космическим мусором.